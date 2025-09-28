Zwitserland schaft oude belasting voor huiseigenaren af

BERN (ANP/BLOOMBERG) - Zwitserland heeft gestemd voor afschaffing van een al lang bestaand systeem van onroerendgoedbelasting. De stap leidt naar verwachting tot lagere lasten voor huiseigenaren en zal mogelijk de huizenprijzen opdrijven. Volgens een voorlopige schatting van de overheid stemde 65 procent van de kiezers in met het voorstel.

De belasting voor huiseigenaren kan nu tot 22 procent dalen, voorziet Raiffeisen. De bank verwacht ook dat de huizenprijzen op jaarbasis met 5 tot 7 procent zullen stijgen, omdat het aantrekkelijker wordt om in een eigen huis te wonen. Zwitserland heeft het laagste aandeel huiseigenaren in Europa, wat betekent dat in eerste instantie slechts vier op de tien Zwitsers profiteren van de nieuwe regels.

Kern van de hervorming is dat er geen belasting meer wordt geheven over de theoretische huur die huiseigenaren voor hun woning op de markt zouden kunnen krijgen. In plaats daarvan krijgen kantons het recht tweede woningen, zoals bergchalets, te belasten.