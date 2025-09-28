Hamas: contact met twee gijzelaars verloren door aanvallen Israël

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Hamas zegt het contact met twee Israëlische gijzelaars te zijn verloren door de Israëlische operatie in Gaza-Stad. De Palestijnse militante beweging vraagt Israël om de luchtaanvallen 24 uur lang te staken zodat de gijzelaars zouden kunnen worden opgehaald.

Volgens Israël houden Hamas en Islamitische Jihad nog 48 gijzelaars vast in Gaza, van wie er nog twintig in leven zijn. Hamas zegt nu niet meer in contact te staan met de 21-jarige Matan Angrest en de 48-jarige Omri Miran.

Eerder zijn gijzelaars om het leven gekomen door Israëlische aanvallen. Israël houdt Hamas verantwoordelijk voor de veiligheid van de gijzelaars.