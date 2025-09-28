ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamas: contact met twee gijzelaars verloren door aanvallen Israël

Samenleving
door anp
zondag, 28 september 2025 om 15:03
anp280925087 1
GAZA-STAD (ANP/RTR) - Hamas zegt het contact met twee Israëlische gijzelaars te zijn verloren door de Israëlische operatie in Gaza-Stad. De Palestijnse militante beweging vraagt Israël om de luchtaanvallen 24 uur lang te staken zodat de gijzelaars zouden kunnen worden opgehaald.
Volgens Israël houden Hamas en Islamitische Jihad nog 48 gijzelaars vast in Gaza, van wie er nog twintig in leven zijn. Hamas zegt nu niet meer in contact te staan met de 21-jarige Matan Angrest en de 48-jarige Omri Miran.
Eerder zijn gijzelaars om het leven gekomen door Israëlische aanvallen. Israël houdt Hamas verantwoordelijk voor de veiligheid van de gijzelaars.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 29 om 071117

Hoe voorkom je dat Booking je belazert?

27b72fcad67ec471937337e7a487815c,499bf21f

Waarom is Trump altijd zo oranje

shutterstock_778973677

Roken, ongezonde voeding, overgewicht, alcoholgebruik en onbeschermde seks: in bij de helft van de gevallen is kanker je eigen schuld

26635342_m

Dit zoete fruit met veel suiker kan juist je risico op diabetes verlagen

shutterstock_2447074723

Waarom je vaker bonen moet eten

generated-image (31)

Waarom Trump zijn handelsoorlog zal verliezen – volgens Bloomberg

Loading