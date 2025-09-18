Coach Meuwly: zonder grootste concurrent is het goud voor Bol

TOKIO (ANP) - Coach Laurent Meuwly gaat ervan uit dat Femke Bol op de WK in Tokio de gouden medaille wint op de 400 meter horden. De afwezigheid van olympisch kampioene Sydney McLaughlin-Levrone sterkt hem in die verwachting. "Als je weet dat je grootste concurrent er niet bij is, dan is het werk gedaan", zei Meuwly in aanloop naar de finale op vrijdag.

Bol wint haar wedstrijden bijna altijd met overmacht. De Amersfoortse is al vijf jaar ongeslagen in de Diamond League; ze won al dertig races op rij. Ze is tweevoudig Europees kampioene en regerend wereldkampioene, maar won in haar carrière nooit van McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse troefde haar af op de Olympische Spelen van Tokio, de WK van 2022 in Eugene en de Spelen van Parijs. In die laatste race liep McLaughlin het wereldrecord van 50,37.

"Vanaf oktober zijn we gaan trainen met de gedachte dat we het gat naar Sydney moesten dichten. Toen in juni duidelijk werd dat ze niet mee zou doen op de horden in Tokio, hoefden we dat gat niet meer te dichten. Maar al het werk dat Femke erin gestoken heeft om weer beter te worden, is natuurlijk niet voor niets geweest", aldus Meuwly.

'Grote verandering'

De coach zag dat Bol in Tokio haar serie en halve finale niet voluit hoefde te gaan om toch duidelijk te winnen. Dus is ze in de finale de topfavoriete voor het goud. In de finale zal ook blijken of de verandering van pasritme Bol aan een supertijd zal helpen.

Meuwly voerde voor dit seizoen namelijk een "grote verandering" door in de manier waarop Bol de tien horden moet passeren. Ze ging een horde eerder terug van veertien naar vijftien passen tussen de hekjes van 76,2 centimeter hoogte. "Dat lijkt simpel, maar is het niet. Want bij iedere horde die ze onderweg tegenkomt, is het opzwaaibeen anders dan ze gewend was."