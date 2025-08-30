ECONOMIE
Zwitserse goudbranche in verzet tegen verhuizing naar VS

Economie
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 10:38
anp300825068 1
ZURICH (ANP/BLOOMBERG) - De Zwitserse branchevereniging voor goudraffinaderijen verzet zich tegen het verplaatsen van een deel van de goudproductie naar de VS. Daarmee willen de autoriteiten het handelstekort verkleinen en de onderhandelingen over invoerheffingen versoepelen, meldt de Neue Zürcher Zeitung.
De regering zoekt naar manieren om president Donald Trump te overtuigen zijn heffing van 39 procent op Zwitserland te verlagen, die bedrijven en de economie schaadt. Een van de opties is om een deel van de goudraffinage naar de VS te verplaatsen, om Trump tegemoet te komen. Zwitserland is een van de grootste goudraffineerders ter wereld. Het land importeert ruw goud uit allerlei landen, smelt dit om, zuivert het tot hoge kwaliteit en verwerkt het in kleinere staven die geschikt zijn voor internationale handel en opslag.
De regering moet "geen overhaaste beslissingen nemen", benadrukt Christoph Wild, voorzitter van de Zwitserse Vereniging van Fabrikanten en Handelaren in Edelmetalen.
