Verdachte valse bommelding trein Hilversum vrijdag voor rechter

HILVERSUM (ANP) - De verdachte die vrijdag werd aangehouden omdat hij een valse bommelding deed in een trein, moet komende vrijdag voor de rechter verschijnen in een snelrechtzitting. Het gaat om een 44-jarige man uit Amersfoort, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland.

De man is maandag voorgeleid en blijft twee weken langer vastzitten, laat een woordvoerder van de rechtbank Midden-Nederland weten.

De valse bommelding werd vrijdagmiddag gedaan. Daarop werd de trein stilgezet bij Hilversum Sportpark. De trein werd na inspectie veilig verklaard.

Drie mensen zijn aangehouden. Een van hen bleek niets met het voorval te maken te hebben. Een andere man, die met de verdachte reisde die riep een bom bij zich te hebben, zou een bedreiging hebben geuit. Hij is vrijdagavond met een boete naar huis gestuurd.