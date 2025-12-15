ECONOMIE
Datacenters gebruiken evenveel stroom als 2 miljoen woningen

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 6:36
DEN HAAG (ANP) - De datacenters in Nederland gebruiken steeds meer elektriciteit. Het verbruik is vorig jaar toegenomen naar bijna 5100 gigawattuur. Volgens statistiekbureau CBS staat dat gelijk aan het stroomgebruik van bijna 2 miljoen woningen. Cijfers voor dit jaar zijn nog niet bekend.
Het elektriciteitsverbruik van de complexen is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. De datacenters gebruikten vorig jaar bijna 5 procent van alle stroom in Nederland.
Nederland telt ongeveer 45 datacenters die meer dan 10 gigawattuur verbruiken. Dat zijn de grootste locaties. Hun aantal verandert nauwelijks, maar hun totale verbruik is binnen tien jaar bijna verviervoudigd, van bijna 1300 gigawattuur naar ruim 4700 gigawattuur. Het elektriciteitsverbruik van kleinere locaties, die onder de 10 gigawattuur blijven, is stabiel.
Het CBS keek alleen naar de centra waar de opslag van gegevens "de hoofdactiviteit is", zoals in de datacenters van grote techbedrijven als Google en Microsoft. Het werkelijke verbruik kan nog hoger zijn, want niet alle datacenters zijn meegerekend. Zo keek het CBS niet naar bedrijven en instellingen die hun gegevens zelf opslaan om hun eigenlijke werk te ondersteunen. Dit zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen en universiteiten.
