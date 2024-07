B&B Vol liefde: Mirjam trekt de zoveelste flauwe grap niet meer en Robert-Jan heeft genoeg van het gemopper

Anne-marie is bij Robert-Jan nu niet meer alleen ongemakkelijk maar ook ronduit chagrijnig. En de vrolijke Debbie, die we kennen uit het vorige seizoen, kwam langs bij een deelnemer die we deze reeks nog niet eerder hebben gezien.

Anne-marie is in Schotland nog steeds niet erg in haar hum. Bij het ontbijt kijkt ze chagrijnig, in de auto kijkt ze chagrijnig en zelfs bij een geweldig stuk taart... kijkt ze chagrijnig. "Deze is wel heel erg zoet", zegt ze zuinigjes. 'Wat een caloriebom." Iets wat de eeuwige Schotse regen niet lukte, daar is Anne-marie wel in geslaagd: zelfs Robert-Jan en Els hebben een druilerig humeur. De tergende muziek op de achtergrond en een gaap van Els maken de grafstemming compleet. Robert-Jan zelf zegt nog subtiel dat de aanwezigheid van Anne-marie hem energie kost. "En dat is iets wat ik liever niet wil", klinkt het veelbetekenend.

Moe

In La Bisbal d'Emporda maken we kennis met de excentrieke kasteelheer Albert. Zijn optrekje omvat 62 kamers, 2 restaurants en 2 zwembaden. Hij heeft liefst 95 mensen in dienst om de boel draaiende te houden. Om de hoek woont goede vriendin Debby die hem komt helpen een keus te maken uit alle aanmeldingen. "Het is geen gemakkelijke man", zegt de fleurige grande dame van het vorig seizoen direct. De kijker merkt daar nog weinig van. Albert probeert Marijke keer op keer op haar gemak te stellen en daar heb je wel wat geduld voor nodig, want ze wil vooral heel veel niet: niet direct een rondleiding, niet pas om 20.30 uur eten, ze is erg moe. Tijdens het Spaanse diner aan huis komt ze niet veel verder dan: "Ben benieuwd" en "lekker". En Marijke was teleurgesteld dat er niet veel terugkwam van Albert, die overigens afkomstig is uit de Quote 500-familie Diks, rijk geworden door beddenketen Beter Bed.

Falend darmsysteem

In Hoedspruit is de stemming ook gedaald tot on-Afrikaanse temperaturen. Mirjam zit er niet op te wachten dat Marcel aan het ontbijt in geuren en kleuren over zijn 'falende darmsysteem' vertelt. "Dat zou ik niet doen als je de connection probeert te maken met iemand", zegt ze. Heel erg waar, maar ze kan ook de hand in eigen boezem steken: de stroom was uitgevallen, was de wrap misschien bedorven? Daarna valt een grap over samen in de jacuzzi ook helemaal verkeerd bij Mirjam, die haar oordeel al klaar lijkt te hebben. "Zijn grappen zijn soms grappig en soms denk ik: helaas niet grappig." En tja, dat is ook zo.

Anja lijkt ondertussen wel iets te zien in de ruwe zeebonk Peter. Een echte avonturier die de wereldzeeën heeft bevaren, ze smult ervan. Dat hij iets onbegrijpelijks murmelt over hoe het hem trekt dat hij geen Frans kan en dus op andere manieren in gesprek moet gaan met mensen, lijkt haar niet te deren. Iets met stille wateren waarschijnlijk. En eerlijk? De oude baas komt inderdaad erg sympathiek over.

Dikke sigaar

Uiteindelijk keert in Schotland de feeststemming weer rap terug. Daar zullen de "goede wijnen" en de vrinden iets mee te maken hebben. Robert-Jan viert zijn verjaardag verder in een kilt (wat zit eronder) en met kreeft, waarbij hij Els galant met een paraplu beschermt tegen het smerige gespetter. Anne-marie scoort punten door een kort praatje te houden en een dikke sigaar cadeau te geven. "De reactie die ik kreeg, helemaal geweldig, ik was helemaal blij", zegt ze. En ze blijkt toch te kunnen lachen.