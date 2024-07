Premier blijft nog paar maanden langer in Torentje

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Dick Schoof en zijn naaste medewerkers blijven naar verwachting nog tot het einde van het jaar werken vanuit het Torentje. De tijdelijke verhuizing naar het gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken laat wat langer op zich wachten. Dat heeft te maken met het ICT-systeem dat moet worden meeverhuisd, bevestigt een woordvoerder na een bericht in het AD.

Veel organisaties kunnen op andere computers direct aan de sla, maar dat geldt niet voor het ministerie van Algemene Zaken, het departement van de premier. Het hele systeem moet worden meeverhuisd, en dat kost meer tijd dan verwacht. De eerste medewerkers gaan al wel na de zomer aan de slag op hun nieuwe werkplek. De rest verkast waarschijnlijk rond de kerst, aldus de zegsman.

De wekelijkse ministerraad wordt zoals gepland vanaf augustus tijdelijk gehouden op het Catshuis in plaats van het Binnenhof, dat de komende jaren ingrijpend wordt gerenoveerd. Ook andere ministersvergaderingen vinden daar plaats.

De huisvesting op het ministerie van Binnenlandse Zaken is van korte duur. Als alles verder volgens planning verloopt, verhuist de premier met zijn staf in de loop van volgend jaar opnieuw, ditmaal naar het ministerie van Economische Zaken. Daar blijft zijn departement tot de renovatie van het Binnenhof klaar is. Dat is op zijn vroegst eind 2028.