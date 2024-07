NVM wil dat woonminister Mona Keijzer ingrijpt op huurmarkt 'om erger te voorkomen'

Makelaarsorganisatie NVM roept minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting op om in te grijpen op de huurwoningmarkt "om erger te voorkomen". Daarbij wijst de NVM op de daling van het aantal huurtransacties in de afgelopen drie maanden. Volgens de NVM is het aantal nieuwe huurcontracten met ruim een kwart afgenomen, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De NVM wijst onder andere op de nieuwe wet Betaalbare huur, van voormalig woonminister Hugo de Jonge, als reden voor de verschraling op de huurmarkt. Doordat huurwoningen in het middensegment door de wet een maximale huurprijs gekregen hebben, kiezen veel verhuurders ervoor ze te verkopen. Daardoor neemt het aanbod van huurwoningen snel af. "De concurrentie is inmiddels moordend", zegt vakgroepvoorzitter Lana Gerssen van NVM Wonen.