Wiersma wil 'streefwaarde' stikstofreductie in 2030

DEN HAAG (ANP) - Demissionair landbouwminister Femke Wiersma wil voor industrie, mobiliteit en landbouw een "streefwaarde" aan stikstofreductie in 2030 vast leggen. Hoe hoog dit percentage moet zijn, kan de BBB-minister op Prinsjesdag nog niet zeggen. Ze gaat erover in gesprek met de sectoren zelf.

Wiersma's stikstofbeleid voor de landbouw leunt voor een groot deel op 'doelsturing', wat betekent dat boerenbedrijven een doel opgelegd krijgen en zelf mogen bepalen hoe ze zorgen voor minder stikstof op hun bedrijf. Dat systeem moet volgens Wiersma in 2035 helemaal klaar zijn. Voor de ontwikkeling van dit systeem trekt Wiersma op Prinsjesdag 850 miljoen euro uit. Dat bedrag lekte al eerder uit.

In totaal heeft Wiersma nu 5,6 miljard euro beschikbaar voor de komende jaren voor stikstof. Tijdens onderhandelingen over de begroting van 2026 heeft Wiersma fikse woordenwisselingen gehad met de minister van Financiën, Eelco Heinen. "Natuurlijk had ik graag een totaalpakket gepresenteerd, maar we zijn nu demissionair."