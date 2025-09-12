B&B Vol liefde: dit is er echt gebeurd tussen Eveline en Bart

Het was hommeles op de bank bij Leonie, dat was wel duidelijk. Eveline en Bart zaten ieder aan het andere eind van de bank. En ze deden alle mogelijke moeite om het gezellig te houden.

Volgens Bart hadden ze nog maandenlang een leuke tijd. Eveline was in Nederland geweest en getuige de foto's op Instagram zat het toen nog helemaal goed. Maar tussen de laatste opnames en de reünie-aflevering zaten slechts negen weken. Dat het is misgelopen was dus nog maar kort geleden. En in die tijd heeft Eveline ook nog de man van haar dromen gevonden met wie ze nu zelfs een pand heeft gekocht om haar B&B uit te breiden. Dat is ronduit bizar.

Het enige wat Bart er in de uitzending over zegt: "Dit bleek niet het leven dat we met elkaar wilden delen. Eveline had aangegeven dat ze niet voor zich zag dat dit zo samen voor haar paste. Uiteindelijk zag ik dat ook in: we liggen op bepaalde punten niet dicht genoeg bij elkaar om het hart samen te voeren."

Toch ruzie

Later kan Eveline het toch niet laten om met modder te gooien. Tegen RTL Boulevard zegt ze: "Ik vind het bijzonder dat Bart opeens toch nog gevoelens heeft, dat heeft hij nooit verteld. Ik zie allemaal filmpjes op social media voorbijkomen van een relatie die we eigenlijk nooit gehad hebben. We hebben zeker leuke momenten gehad, maar zodra de camera's uitgingen was het helemaal niet zo leuk."

Ze vertelt verder: "Het waren situaties die me duidelijk maakten dat het niet de man is om een relatie mee te hebben. Dat is niet wat ik wil en dat heb ik ook duidelijk gemaakt."

Eveline heeft het vervolgens telefonisch uitgemaakt. "Hij wekte niet de indruk dat hij het zo erg vond als dat hij het nu op social media verspreidt. Dat vind ik heel bijzonder. Ik vind het vooral jammer dat hij niet helemaal eerlijk is. Dat gevoel heb ik heel sterk."

Wie er gelijk heeft, blijft gissen. Beiden lijken niet helemaal eerlijk.