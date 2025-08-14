B&B Vol liefde: Arie zit in de penarie en Jean-Paul loopt een blauwtje (en dat kan hij niet hebben)

Margot en Rob grappen over een hippieslippie, Rob is het geleuter van Gène nu al moe en bij Eveline komt een Gooise kakker aan, die maar wat graag heeft dat we hem zo noemen.

Waar is Rob mee bezig? Hij slentert met Margot en zijn dochter als een gelukkig gezin over de Franse markt. De klik spat zowat van het scherm, in zoverre dat mogelijk is bij toch twee vrij stoïcijnse mensen. Maar als Margot hem peilt, zegt hij doodleuk dat het vooral vriendschap is en nog erger: dat hij benieuwd is naar de andere dames. Met tranen in haar ogen concludeert ze dat ze haar tijd verdoet. Meerdere keren hoopt ze nog dat Rob wat liefs zegt, maar hij krijgt het niet over zijn lippen. Voelt Rob überhaupt wel iets? Benieuwd of andere vrouwen het hart van deze koele kikker weten te bereiken.

Jean-Paul is duidelijk op zijn spreekwoordelijke pikkie getrapt als Britt meer gevoelens blijkt te hebben voor zijn beste vriend. Die kan namelijk wel een fatsoenlijk gesprek voeren zonder tussentijds naar de keuken te rennen voor ham en wijn. Maar het haantje kan het niet laten om direct te zeggen dat er toch eigenlijk geen liefde in zit wat hem betreft. Dus hij juicht het enorm toe dat ze met zijn vriend aanpapt, supergoeie gozer. Auw, JP heeft keihard een blauwtje gelopen.

Bart bluft

In Italië wordt Arie binnen 10 seconden weggespeeld door Bart, een vervelend zelfingenomen gozertje uit het Gooi, dat zich door het leven bluft, maar probeert te doen alsof dat niet zo is. Hij kan zich alleen bijna niet inhouden. Helaas valt Eveline als een blok voor zijn pretentieuze charmes. Nou ja, met Arie zou het toch niets worden. Heel sneu: hij mist haar heel erg nu ze een dag in Nederland is. Je mist gezelschap Arie, een vrouw die je net een paar dagen kent, kun je niet missen.

Bij Magda is het klaar voor Rob. Hij trekt de doodsaaie monologen van Gène niet, áls hij de teksten van de obese Limburger al verstaat. En Magda maakt de fout van haar leven: ze laat Rob gaan. Ondertussen maakt Gène een potje van het koken. Zijn kookkunsten waar hij zo hoog over opgaf, blijken nogal tegen te vallen. "Je kan niet zomaar beginnen te koken, je moet dingen klaarleggen en het ligt niet in de goede volgorde. En je begint toch niet met het koken van de asperges", aldus Magda geschokt. En dan is ze nog niet over zijn buik begonnen.