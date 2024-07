CANAL+ deelt eerste beelden van serie over Marianne Vaatstra

Betaalzender CANAL+ heeft woensdag de eerste beelden vrijgegeven van de nieuwe dramaserie Een van ons, die is geïnspireerd op de moord op Marianne Vaatstra. De serie gaat over een dertien jaar durende zoektocht naar de dader van de verkrachting en moord op een 16-jarig meisje.

Eerder werd al bekend dat onder anderen Hans Kesting, Richelle Platinga, Jack Wouterse en Mara van Vlijmen te zien zijn in Een van ons. Wouterse zegt met "lood in de schoenen" naar de filmset te zijn gegaan. "Het ging om iets heel zwaars. Maar door zo'n sterke collectieve focus kwam je toch weer lichter thuis", aldus de acteur. Van Vlijmen omschrijft haar rol als haar "meest dierbare ooit". Zij speelt de moeder van het slachtoffer.

Een van ons is vanaf 12 september dit jaar te zien bij CANAL+. Op 9 september is de serie al te zien tijdens het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen.