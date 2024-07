Uitbraak van de dodelijke 'kattenziekte' in ons land

In Midden-Nederland is het dodelijke feline panleukopenievirus (FPV) uitgebroken, ook wel kattenziekte genoemd. En als je kat niet is gevaccineerd ziet het er niet best uit. De meeste besmette katten gaan dood als de de ziekte krijgen. „We zien het virus niet vaak, want veel katten zijn gevaccineerd. De sterfte onder besmette, ongevaccineerde katten ligt hoog, 80 procent overlijdt. Ook kittens zijn gevoelig voor het virus, zij gaan er ook vaak dood aan,” zegt de Groningse dierenarts Frank De Bont, in het Haarlems Dagblad

Een zieke kat besmet zijn hele omgeving, zegt De Bont. „Als jouw kat door het virus erg aan de diarree is, dan komen overal in huis virusdeeltjes terecht. Ook een vieze kattenbak, braaksel of schoeisel van mensen kan het virus al overdragen.” Het virus is ‘zeer hardnekkig’ en bovendien ongevoelig voor veel ontsmettingsmiddelen, zegt De Bont.

De ziekte is alleen te voorkomen als je kat vooraf is gevaccineerd, zegt dierenarts De Bont. „Kittens worden bij 9 en 12 weken ingeënt. Daarna worden katten als ze een jaar oud zijn ingeënt tegen de kattenziekte en niesziekte.” Het deel van het vaccin dat beschermt tegen de kattenziekte werkt drie jaar lang, zegt De Bont. Om je kat te blijven beschermen tegen het virus moet hij iedere drie jaar een prik krijgen.

Als je kat goed is gevaccineerd, dan is de kans dat hij de kattenziekte heeft niet groot, zegt De Bont. „Maar iedere kat die braakt of diarree heeft is op dit moment verdacht.” Heeft je kat symptomen, bel dan zo snel mogelijk de dierenarts, zegt De Bont. Isoleer voor de zekerheid andere katten in huis. „En probeer hem met veel kunst- en vliegwerk in leven te houden.”