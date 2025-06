Meeste nieuwe vaders zijn dertigers

Zo'n 77.000 mannen zijn vorig jaar voor het eerst vader geworden. De meesten zijn dertigers, bijna twee derde van de mannen die voor het eerst vader werd was tussen de 30 en 40 jaar oud. In totaal zijn er 4,2 miljoen vaders in Nederland in 2024, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

Nieuwe vaders waren in 2024 gemiddeld ongeveer 33 jaar oud, en daarmee tweeënhalf jaar ouder dan vrouwen die voor het eerst moeder werden. Vaders van alle geboren baby's waren gemiddeld 34,5 jaar oud, het verschil in leeftijd met moeders is hier hetzelfde.

De leeftijd van ouders is de afgelopen tien jaar toegenomen. In 2014 waren vaders bij de geboorte van een kind gemiddeld nog 0,4 jaar jonger dan in 2024, bij moeders is het verschil 0,7 jaar.

Relatief weinig mannen worden op vroege leeftijd vader: ongeveer een kwart van de nieuwe vaders was jonger dan 30. In de afgelopen vijf jaar werden jaarlijks 3500 baby's geboren met een vader jonger dan 25 jaar. Daarvan zijn zo'n 350 mannen tienervader.

Ook na hun vijftigste krijgen relatief weinig mannen een kind. In 2024 hadden 2500 pasgeboren baby's een vader van boven de 50, van wie ruim een derde het eerste kind was.