VNG: situatie Albergen niet te vergelijken met nu

DEN HAAG (ANP) - De situatie rondom de komst van een asielopvang in Albergen is moeilijk te vergelijken met de huidige gang van zaken. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) na een oordeel van de Nationale ombudsman. "Dit speelde allemaal voor de komst van de spreidingswet", zegt een woordvoerder van de VNG. "Het benadrukt wel opnieuw dat inwoners gehoord moeten worden."

Het Rijk had in 2022 een oud hotel in Albergen aangewezen als asielzoekerscentrum. Het was de eerste keer dat dit vanuit Den Haag werd opgelegd en de plannen leidden tot veel onrust in het dorp. Volgens de ombudsman is de gemeente Tubbergen niet goed omgegaan met klachten van inwoners. Die heeft de klachten "onbehoorlijk" behandeld en er is "niet naar inwoners geluisterd".

Wat in Albergen speelde, gebeurt volgens hem nu in het hele land. "Het gesprek stokt, het debat verhardt en soms slaat de onrust om in bedreigingen." Dat vraagt volgens hem wat van de gemeente en van inwoners. Gemeenten moeten helpen om het vertrouwen van burgers te verbeteren, maar zij hebben dan wel "hulp en duidelijkheid van het Rijk nodig, geen zwabberend beleid". Dat onderschrijft de VNG.