Vier topstukken Dubois-collectie aan Indonesië gegeven

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 12:13
JAKARTA (ANP) - Nederland heeft vier topstukken uit de collectie van de Nederlandse wetenschapper Eugène Dubois teruggegeven aan Indonesië. De overhandiging van een schedelkapje, een dijbeen en een kies van de homo erectus en een schelp met krassen erin vond plaats in Museum Nasional Indonesia in Jakarta. De Nederlandse ambassadeur in Indonesië, Marc Gerritsen, overhandigde de fossielen aan de Indonesische cultuurminister Fadli Zon.
Demissionair cultuurminister Gouke Moes (BBB) maakte eerder dit jaar bekend dat de fossielen worden teruggegeven aan Indonesië. Dat gebeurde na een advies van de Commissie Koloniale Collecties.
Het gaat om een collectie van 28.000 stukken die Dubois eind negentiende eeuw verzamelde in Indonesië. Daar zitten onder meer resten van de Homo erectus bij. Dat was een mensachtige die ongeveer 140.000 jaar geleden uitstierf. De Nederlandse wetenschapper maakte gebruik van gedwongen arbeid van de inheemse bevolking om de stukken op te graven.
De collectie ligt grotendeels nog in het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden. In 2026 zal de volledige collectie naar het Museum Nasional Indonesia worden overgebracht. Naturalis werkte bij het onderzoek naar de collectie al geruime tijd samen met Indonesische wetenschappers. Die samenwerking zal blijven bestaan.
