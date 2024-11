Filmtip: Cillian Murphy schittert in ingetogen drama Small Things Like These

Small Things Like These is zo'n film waarin de stilte meer zegt dan welke dialoog dan ook. Het is een indrukwekkend drama over waar kleine mensen groot in kunnen zijn. Daarbij heeft hoofdrolspeler Cillian Murphy meestal genoeg aan zijn kenmerkende oogopslag.

De acteur, bekend van Peaky Blinders en Oppenheimer, speelt in de verfilming van het gelijknamige boek van Claire Keegan een Ierse kolenboer in de sombere jaren tachtig, die er achterkomt dat er van alles mis is in de Magdalena-kloosters. Daar werden tot diep in de jaren negentig verstoten vrouwen opgesloten, omdat ze bijvoorbeeld zwanger waren zonder gehuwd te zijn. Ze moesten als slaven werken in de wasserijen en werden er mishandeld of in isoleercellen gestopt. Sommigen kwamen daarbij om het leven.

Murphy, die de ingetogen Bill Furlong speelt, ontdekt de misstanden als hij kolen gaat brengen in het klooster. Hij wil iets aan de situatie doen, maar de nonnen hebben veel macht in het kleine dorp: Moeder Overste dreigt dat Murphy's kinderen niet naar de school kunnen, die van het klooster is, als hij iets durft te zeggen over wat er binnen de kloostermuren gebeurt.

Geld voor schoenen

Dus hij doet niets, al broeit het vanbinnen. In de hele film vallen vooral de stiltes op, die symbool staan voor het zwijgen en wegkijken van de hele dorpsgemeenschap. Bills vrouw (Eileen Walsh) is de verpersoonlijking hiervan. Ze vindt dat Bill op de eerste plaats moet zorgen dat er genoeg geld is voor de nieuwe schoenen die ze graag voor kerst wil. "If you want to get on in this life, there are things you have to ignore", klinkt het veelzeggend.

Dat Bill - zij het stilzwijgend - in verzet komt en medelijden heeft met mensen die het slechter hebben dan hij, lijkt soms bijna ongepast, maar als de film in al zijn eenvoud iets duidelijk wil maken, is het wel: als niemand durft op te staan, zal er nooit iets veranderen. Het is een ode aan de stille helden, die goed doen, zonder het van de daken te schreeuwen. "A quiet film with a fire raging in its heart", zoals een Engelstalige recensent het omschrijft.