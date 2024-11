Overeenkomst tussen OM en voormalige coffeeshopbaas Van Laarhoven

BREDA (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft een overeenkomst bereikt met voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven, die jarenlang vastzat in een Thaise cel, en ongeveer twintig andere verdachten in een zaak van onder meer fraude en witwassen. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend tijdens een zitting in Breda. Het OM hoopt dat door deze afdoeningsprocedure de strafzaak kan worden beëindigd.

In overeenstemming met de overeenkomst hebben de verdachten boetes betaald, variërend van 20.000 tot 375.000 euro en in totaal werkstraffen van 460 uren vervuld. Ook is aan de staat 7,75 miljoen euro betaald aan inkomsten die met criminele activiteiten zouden zijn verdiend. De rechter doet over twee weken uitspraak.