ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom Ben in Winter Vol Liefde nu écht zo gepikeerd reageerde

Film,video, streaming
door Nina van der Linden
vrijdag, 23 januari 2026 om 13:28
Schermafbeelding 2026-01-23 132646
Claudia voelde zich niet senang bij de aanraking van Ben en gaf dat aan. Een heel normale reactie, maar Ben voelde zich intens beledigd. Daarna was de sfeer aardig bekoeld. Een psycholoog legt aan Nouveau uit wat er echt speelde.
"Ben hoort niet wat er gezegd wordt. Hij voelt oude pijn naar boven komen: de pijn van ‘ik heb zo mijn best gedaan’. En het is blijkbaar niet genoeg", legt psycholoog Gera de Jong uit. "Een zwaar gevoel dat niet past bij dat wat er daadwerkelijk gebeurt. Want op het moment dat een grens als afwijzing voelt, creëert hij een afstand. Terwijl hij juist de verbinding zocht."
Als dan ook nog de vrolijke Raoul binnenkomt en Claudia hem met open armen ontvangt, is helemaal de boot aan. Volgens De Jong had Ben zich al rijk gerekend. "Ben dacht stiekem al dat hij de nummer één was. Nu is hij plotseling weer gewoon een van de deelnemers. Hij is Claudia niet echt kwijt, maar wel het speciale gevoel dat hij uniek en belangrijk voor haar was. En dát voelt voor hem als een groot verlies."
Controle
Hij wil weer controle krijgen en doet dat door vervelend te gaan doen in de verfwinkel en later bij het schilderen. "Als ik niet de gelijkwaardige partner naast haar kan zijn, dan zorg ik ervoor dat ik boven haar kom te staan", zo legt De Jong de dynamiek uit.
Als je je klein voelt, kun je je extra groot gaan voordoen om zo weer een stukje kracht terug te pakken. Hij neemt de rol aan van leider en iemand die het beter weet. Maar Claudia luistert niet naar zijn goede adviezen, iets waar hij weer overdreven stekelig op reageert. Ook tijdens het schilderen zelf, doet hij moeilijk: "Dan wil ik dat je daar begint", baast hij regen Raoul.
Claudia voelt het aan: "Er is iets gebeurd in Ben, het voelt bijna een beetje passief agressief. Ik voel me niet helemaal prettig." En eigenlijk bereikt Ben dan precies het tegenovergestelde van wat hij wil: Claudia knapt op hem af.
Bron: Nouveau

Lees ook

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?
Karine kon in Winter Vol Liefde na een uur alweer naar huis: er speelde nog iets andersKarine kon in Winter Vol Liefde na een uur alweer naar huis: er speelde nog iets anders
Winter Vol Liefde: boze Ben ontdekt dat liefde toch niet door de maag gaat en de schade van tsunami Karine blijft beperktWinter Vol Liefde: boze Ben ontdekt dat liefde toch niet door de maag gaat en de schade van tsunami Karine blijft beperkt
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

271256752_m

Van deze 7 dingen worden mannen het meest onzeker

Loading