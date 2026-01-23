Waarom Ben in Winter Vol Liefde nu écht zo gepikeerd reageerde

Claudia voelde zich niet senang bij de aanraking van Ben en gaf dat aan. Een heel normale reactie, maar Ben voelde zich intens beledigd. Daarna was de sfeer aardig bekoeld. Een psycholoog legt aan Nouveau uit wat er echt speelde.

"Ben hoort niet wat er gezegd wordt. Hij voelt oude pijn naar boven komen: de pijn van ‘ik heb zo mijn best gedaan’. En het is blijkbaar niet genoeg", legt psycholoog Gera de Jong uit. "Een zwaar gevoel dat niet past bij dat wat er daadwerkelijk gebeurt. Want op het moment dat een grens als afwijzing voelt, creëert hij een afstand. Terwijl hij juist de verbinding zocht."

Als dan ook nog de vrolijke Raoul binnenkomt en Claudia hem met open armen ontvangt, is helemaal de boot aan. Volgens De Jong had Ben zich al rijk gerekend. "Ben dacht stiekem al dat hij de nummer één was. Nu is hij plotseling weer gewoon een van de deelnemers. Hij is Claudia niet echt kwijt, maar wel het speciale gevoel dat hij uniek en belangrijk voor haar was. En dát voelt voor hem als een groot verlies."

Controle

Hij wil weer controle krijgen en doet dat door vervelend te gaan doen in de verfwinkel en later bij het schilderen. "Als ik niet de gelijkwaardige partner naast haar kan zijn, dan zorg ik ervoor dat ik boven haar kom te staan", zo legt De Jong de dynamiek uit.

Als je je klein voelt, kun je je extra groot gaan voordoen om zo weer een stukje kracht terug te pakken. Hij neemt de rol aan van leider en iemand die het beter weet. Maar Claudia luistert niet naar zijn goede adviezen, iets waar hij weer overdreven stekelig op reageert. Ook tijdens het schilderen zelf, doet hij moeilijk: "Dan wil ik dat je daar begint", baast hij regen Raoul.

Claudia voelt het aan: "Er is iets gebeurd in Ben, het voelt bijna een beetje passief agressief. Ik voel me niet helemaal prettig." En eigenlijk bereikt Ben dan precies het tegenovergestelde van wat hij wil: Claudia knapt op hem af.