Dat Arjen Lubach is overgestapt naar RTL is snel vergeten. Zijn eerste show was weer sterk als vanouds en trok bijna 1,3 miljoen kijkers. Hoogtepunt was een video waarin premier Dick Schoof werd neergezet als een sterke leider à la Poetin of Trump.

Eerst volgt er een sterke uiteenzetting over de groei van de krijgsmacht van 74.000 naar 200.000 militairen, rond minuut 6 komt de video over Schoof met zijn 'big dick energy'.