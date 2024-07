René verklapt uitslag B&B Vol liefde, RTL spreekt hem streng toe

René die én niet kan autorijden én niet van wijn houdt, kan ook al geen geheimpje bewaren: op Facebook schreef hij - veel te vroeg - gelukkig te zijn met een ander. Het is dus niets geworden met Iris, al zal dat weinigen verbazen.

In een inmiddels verwijderd bericht schrijft hij over zijn nieuwe liefde: "Dat is gebeurd één week na mijn vertrek bij Iris. We zijn verliefd tot over onze oren en genieten er met volle teugen van." Haar naam is Tiny en het is volgens René een 'knappe, liefdevolle vrouw die mij wel te eten geeft', daarmee snerend naar Iris, bij wie hij zelf zijn ontbijt moest klaarmaken.

RTL heeft gereageerd op de vroegtijdige ontboezemingen van de deelnemer. De zender vindt het jammer. "Maar we hebben het met hem besproken en geven het ook nog eens aan bij alle andere kandidaten", klinkt het bij RTL Boulevard.

RTL heeft René gevraagd het Facebook-bericht te verwijderen. "Aangezien hij op de RTL-zenders nog te zien is, hebben we hem gevraagd de post te verwijderen, want spoilers zijn natuurlijk nooit leuk voor de kijker." René heeft zijn bericht inmiddels verwijderd.