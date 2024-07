Opnieuw serval weggelopen in Helmondse wijk Houtdonk

HELMOND (ANP) - In de Helmondse wijk Houtdonk is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een serval weggelopen. De politie waarschuwde inwoners van de Brabantse plaats via Burgernet om hun honden en katten binnen of aangelijnd te houden. In november ontsnapte in dezelfde wijk ook al een serval. Die keerde na enkele dagen uit zichzelf terug. "Het lijkt erop dat het hetzelfde dier is", zegt een woordvoerder van de politie.

Een serval is een grote katachtige en wordt ook wel tijgerkat genoemd. Het roofdier heeft scherpe tanden en klauwen. De politie waarschuwt mensen om niet zelf te proberen het beest te vangen.

Sinds 1 januari 2024 staan servals op een lijst met verboden dieren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wie voor die datum een serval in huis had, mag het dier houden, maar fokken is niet meer toegestaan.