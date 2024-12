Rode schoentjes uit The Wizard of Oz voor 28 miljoen geveild

De iconische rode schoentjes uit de film The Wizard of Oz hebben bij een veiling 28 miljoen dollar (26,5 miljoen euro) opgeleverd. Het openingsbod was vorige maand 800.000 euro.

De schoenen werden in de film gedragen door het personage Dorothy Gale, gespeeld door actrice Judy Garland. Haar naam staat aan de binnenkant geschreven.

Het paar schoenen werd in 2005 uit het Judy Garland Museum gestolen door voormalig gangster Terry Jon Martin, die zei dat hij "nog één keer" flink wilde toeslaan. De schoenen werden pas drie jaar later weer teruggevonden. De nu 76-jarige Martin werd later opgepakt, maar hoefde vanwege zijn slechte gezondheid niet de gevangenis in.

De familiemusicalfilm The Wizard of Oz (1939) werd genomineerd voor zes Oscars en won er twee, voor de beste muziek en voor het beste lied (Somewhere over the Rainbow).