Trump: Rusland wilde Assad niet meer beschermen

PALM BEACH (ANP) - Aankomend Amerikaans president Donald Trump heeft gereageerd op berichten dat de Syrische leider Bashar al Assad is gevlucht. Trump schreef op zijn platform Truth Social dat de bondgenoot van Assad, Rusland, "hem niet langer wilde beschermen".

"Er was überhaupt geen reden voor Rusland om daar te zijn", vervolgt Trump in zijn bericht. "Ze verloren alle belangstelling voor Syrië door de situatie in Oekraïne, waar bijna 600.000 Russische militairen zijn gedood of gewond geraakt in een oorlog die nooit begonnen had mogen worden."

Trump concludeert dat de bondgenoten van Assad, Iran en Rusland, waren verzwakt. "De een door Oekraïne en een slechte economie, de ander door Israël en de militaire successen van dat land."

De Republikein pleit voor een bestand en onderhandelingen om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. "Ik ken Vladimir goed", zegt hij over de Russische leider Poetin. "Dit is het moment voor hem om op te treden. China kan helpen."