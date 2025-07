Franse kleuterleidster aangeklaagd voor verkrachting van kinderen

MONTPELLIER (ANP/AFP) - Een Franse kleuterleidster is aangeklaagd voor verkrachting en aanranding van negen kinderen, meldt justitie in het Zuid-Franse Montpellier. De 59-jarige vrouw werd gearresteerd nadat de autoriteiten een onderzoek hadden ingesteld na klachten van de families van twee kinderen op een kleuterschool in het dorp Vic-la-Gardiole.

De kinderen waren 3 en 4 jaar. Volgens de aanklagers zat de verdachte aan hun geslachtsdelen en penetreerde hen met haar vingers. Ze was meteen na de eerste klachten uit voorzorg uit haar functie ontheven. Ze zit in voorarrest.

De vrouw was op 1 oktober vorig jaar op de kleuterschool als assistente gestart. Justitie sluit niet uit dat toen ook meteen het misbruik begon.