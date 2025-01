Winter Vol liefde: Mike en zijn ouders zijn Nederland ontvlucht om schulden

Het lijkt één groot feest in het Oostenrijkse Seefeld: moeder Monique met haar twee vrolijke hondjes, Mike de knappe skileraar en allemaal mooie vrouwen op bezoek. Maar er hangt een duister geheim rond de familie: ze zouden zijn geëmigreerd omdat ze hoge schulden hadden in Nederland.

Dat verklapt een oom van Mike aan Story. “Ik wilde mijn halfbroer en zijn zoon, mijn neef Mike, hiervoor behoeden, maar ik kan niet anders dan opheldering geven. Ik had dit liever niet opgerakeld, maar mijn broer en zijn gezin zijn ruim twaalf jaar geleden vanuit Nederland naar Oostenrijk gevlucht, nadat ze hier een spoor van ellende hebben achtergelaten”, vertelt Jan.

Het gezin zou enorme schulden hebben. “Met name Monique leefde boven haar stand. Zij heeft mijn halfbroer hierin meegetrokken. Ze wilden in de schuldsanering terechtkomen, maar dat mislukte. Daarom zijn ze verhuisd. Monique heeft de broek aan – zij bepaalt alles. Mijn broer is haar slachtoffer.”

Steenrijk, straatarm

Jan zelf zou ook nog geld krijgen van de familie. “Ik krijg nog een hoop geld van hen. Ze hebben een groot geldbedrag van mij gejat. Ik ga geen exact bedrag noemen, maar ik heb mijn halfbroer in het verleden geholpen, en ik heb de familie in het verleden ook geholpen met geld voor hun zoon. Vakanties mee gefinancierd. En dan krijg je dit…”

Winter Vol liefde is volgens Jan ook niet het eerste programma waar Monique de familie voor heeft opgegeven. “Monique is zó dol op aandacht en publiciteit, dat ze Mike daarin heeft meegetrokken. Monique heeft haar gezin in het verleden ook opgegeven voor de SBS-serie Steenrijk, Straatarm. Nota bene als rijke familie! Maar daar zijn ze niet voor uitgenodigd.”

In Oostenrijk zou het gezin het nog steeds niet breed hebben. “Ze wonen met zijn allen in een soort studio. Daarom kunnen die meiden daar niet slapen. Ze doen zich groter voor dan ze zijn”, stelt Jan.

Bron: Story