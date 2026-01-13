Recordaantal incidenten in 2025 met personen met verward gedrag

DEN HAAG (ANP) - Vorig jaar waren er 168.960 incidenten van personen met verward gedrag. Dat is een stijging van 12 procent vergeleken met 2024 en daarmee een nieuw record. Dit blijkt uit politiecijfers over 2025, meldt de politie dinsdag.

Volgens korpschef Janny Knol is het praktijk dat de politie wordt overladen met problemen die niet opgelost kunnen worden door de politie en het strafrecht. Ze roept op tot het instellen van een regeringscommissaris of een commissie die "breed kijkt naar het veranderende veiligheidsvraagstuk en met nieuwe oplossingen komt", stelt ze in een persbericht.

Ze trekt een vergelijking met de jaren 80, toen er vooral problemen waren met kleine criminaliteit, zoals vandalisme en diefstal. Een commissie adviseerde daarover toen veel maatregelen. "Van inbraakpreventie tot meer controle en toezicht in het ov. Die nieuwe blik om naar oorzaken en oplossingen te kijken, luidde een lange periode van dalende criminaliteit in", aldus Knol.