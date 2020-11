Dit werkt bewezen tegen stress. En het is nog leuk ook

Mediteren, hardlopen, yoga, het werkt heus ontspannend na een stressvolle werkdag, maar of het nou zo leuk is om te doen? Weet je wat ook helpt: lachen. Zelfs als je in je eentje naar een matige comedy kijkt.

Onderzoekers uit de positieve psychologie ontdekten dat lachen zoveel positieve emoties oproept dat het goed is voor tal van psychische factoren. Je bouwt veerkracht op en je wordt creatiever. Ook ben je over het algemeen gelukkiger en tevredener met je leven als je regelmatig lacht.

Het is dus niet alleen zo dat gelukkige mensen meer lachen. Ook door het lachen zelf word je gelukkiger. Je activeert in de hersenen emoties als vreugde en blijdschap, waardoor je humeur verbetert en je minder stress hebt. Net als antidepressiva stimuleert lachen de aanmaak van neurotransmitter serotonine. Het vermindert bovendien stresshormoon cortisol, waarvan bekend is dat het op den duur slecht is voor je hart en vaten, je stofwisseling en je immuunsysteem.

Stress

Dat bleek onder meer uit een onderzoek waarbij twee weken lang de frequentie en intensiteit van het lachen van 41 mensen werd gemeten samen met de mate van fysieke en psychische stress. Wat bleek: hoe vaker mensen lachten, hoe minder stress ze hadden. De intensiteit van de lachbui maakte daarbij niet uit.

Lachen werkt dus ontspannend en is daarmee goed voor je gezondheid. Je wordt er ook gelukkiger van. Betekent dat nu dat je naar zo’n verschrikkelijke lachtherapie moet? Nee, kijk gewoon een komische film of serie, praat met (leuke) vrienden en familie of lees toch dat flauwe grapje op je scheurkalender. Wie weet, tovert het wel een glimlach op je gezicht.