Wat is het verschil tussen cola light en zero?

Veel mensen houden wel van een colaatje op zijn tijd, maar hebben geen zin in al die suiker. Light of zero is dan een goed alternatief. Maar wat is het verschil?

Naar verluidt is de zero-variant ooit door Coca-Cola in de markt gezet om light-drank aantrekkelijker te maken voor mannen, die cola light vaak maar truttig vonden.

Toch is zero niet precies hetzelfde als light, schrijft Radar. Het verschil zit hem in E333. Dit e-nummer is een calciumzout van citroenzuur. Dat geeft net een andere smaak. Als zoetstof wordt bij beide cola's aspartaam gebruikt.

Veel mensen zijn van mening dat cola zero meer lijkt op normale cola. Cola light smaakt wat zoeter en heeft een iets meer eigen smaak. Het is dus maar net wat je lekkerder vindt.