Overal natuurrampen: “Juli was voorproefje hoe gemiddelde zomer er gaat uitzien. In het beste geval”

Deze zomer lijkt er geen eind te komen aan de stroom berichten over noodweer in Europa. Ook zelf kregen we iets mee: de zeer zware zomerstorm Poly.

“De vele hittegolven en bosbranden zijn het gezicht van klimaatverandering”, zegt klimaatwetenschapper Wim Thiery tegen Het Nieuwsblad. Europa is overigens geen uitzondering. Canada, China, maar ook de poolgebieden en de oceanen beleefden een ongemeen warme zomer tot nog toe. De maand werd gekenmerkt door tal van hittegolven en bosbranden en was volgens Copernicus 0,33 graden warmer dan de vorige recordhouder, juli 2019. “Dat is het record niet aanscherpen, maar verpulveren”.

“Dat betekent niet dat het klimaat 1,5 graad is opgewarmd. Daarvan spreken we pas bij gemiddeldes over 10 à 20 jaar. Maar afgelopen maand juli gaf een voorsmaakje van hoe gemiddelde zomers er zullen gaan uitzien in het meest optimistische scenario, waarin we de doelstelling van Parijs halen en het klimaat niet verder laten opwarmen dan 1,5 graad. Momenteel stevenen we af op 2,4 tot 2,7 graden opwarming.”

“Wij voelen de klimaatverandering niet door die gemiddelde 1,5 graad, maar door de extremen die steeds waarschijnlijker worden”, zegt Thiery. Een nieuwe tak binnen de klimaatwetenschap gaat specifiek na of weerfenomenen gelinkt kunnen worden aan klimaatverandering. “Bijna altijd vinden ze een verband en blijkt dat het extreme weer 10, 100 tot wel 1.000 keer waarschijnlijker is geworden door de opwarmende aarde.”