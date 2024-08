10 dingen die je niet moet eten voor je gaat slapen

’s Ochtends moeite met opstaan en ’s avonds nog actief en vol energie? Het kan aan je eetgewoontes liggen. Hieronder een lijstje met 10 dingen die je niet moet eten voor het slapengaan.

Door de stof melatonine zou je denken dat haver juist uitermate geschikt is net voor het slapengaan, deze stof bereidt het lichaam voor op rust. Haver is echter uitermate lastig om snel te verteren, de maag heeft hier de nodige tijd voor nodig. Haver net voor het slapengaan resulteert dus in zure oprispingen en winderigheid.

De meeste bladgroenten bevorderen de uitscheiding van water door de nieren. Het eten van bladgroenten net voor het slapen kan resulteren in een nacht vol toiletbezoekjes. Verder zijn broccoli, kool, bonen, komkommer en look moeilijk te verteren.

De grote hoeveelheid aan suikers en koolhydraten in roomijs zorgen ervoor dat je nog urenlang wakker ligt. Het kost het lichaam veel tijd om alle vetten uit het roomijs te verbranden.

Het eten van pikant voedsel brengt ook voordelen met zich mee. Zo helpt het met de genezing van sommige ziektes, maar het is geen aanrader om dit te bewaren tot het einde van de dag. Pikant eten kan zorgen voor maagproblemen en het bevat stoffen die de hersenactiviteit verhogen.

Van eten met veel koolhydraten en suiker krijg je enorm veel energie en dat wil je juist niet net voordat je gaat slapen. Zoetigheden zoals muffins, koekjes, snoepjes en toetjes kun je beter laten staan. Rood vlees dat je ’s avonds laat nog eet, zal niet tijdig verteerd zijn. Hierdoor blijft het de hele nacht in je maag zitten. Mocht je toch nog de nodige proteïnen binnen willen krijgen ’s avonds, kies dan voor een gezonder alternatief zoals kalkoenfilet of yoghurt.

De maag moet extra hard werken om vet voedsel te verteren. Een pizza is bijvoorbeeld een populaire avondsnack, maar de tomatensaus en de kaas die erop zitten hebben een hoog zuurgehalte. Dit kan wel eens voor brandend maagzuur zorgen.

Een van de hoofdingrediënten van pure chocolade is cafeïne. Samen met verschillende andere stimulerende middelen creëren die een genotsgevoel dat er voor zorgt dat je hart heel actief wordt.

Veel alcohol drinken voor het slapengaan resulteert in een onrustige nacht waarin je vaak spontaan wakker wordt midden in de nacht. De dag beginnen met cafeïne is prima, maar je moet de dag er niet mee eindigen. Het is een stimulerend middel dat hersenactiviteit aanmoedigt en zelfs nog even dat extra zetje geeft.

Als je bedenkt dat een kop koffie die je na de lunch neemt ’s avonds nog steeds in het lichaam zit, kun je de koffie voor het slapengaan beter overslaan. Dat geldt ook voor energiedrankjes, cola, ijsthee, drankjes met guarana en chocolademelk.