De sleutel tot geluk? “Leef niet naar de mening van anderen”

Menig psycholoog heeft er een dagtaak aan en het is een dankbaar onderwerp voor zelfhulpboeken: Hoe word je gelukkig? Geluksonderzoeker Thijs Lindhout sprak met geluksexperts over de hele wereld en doet daarvan verslag in zijn boek Hoe de fuck vind ik geluk?. Hij deelt zijn inzichten met RTL Nieuws.

“Ik ontdekte dat mensen met kinderen niet gelukkiger zijn dan mensen zonder kinderen – en dat geld gelukkiger maakt dan wij denken,” begint hij. Je moet het geld dan volgens hem niet besteden aan een nieuwe keuken of je vijftiende spijkerbroek, maar aan ervaringen, tijd of aan anderen. Dus boek bijvoorbeeld een vakantie, neem huishoudelijke hulp of geef aan goede doelen, is het advies.

Trouw aan jezelf

Maar het allerbelangrijkste is volgens Lindhout om trouw te blijven aan jezelf en je kernwaarden. “Vind jij een succesvolle carrière als ondernemer belangrijk? Ga ervoor. Heb je liever zekerheid? Ook goed. Hecht je meer waarde aan avontuur en het single leven of voel je je beter bij comfort en vaste liefde? Om naar je kernwaardes te leven, moet je de juiste keuzes maken.”

En tenslotte: vergelijk jezelf niet met anderen. “Beseffen dat je iets beter doet of kunt dan anderen is maar een kortstondig geluksmoment”, zegt Lindhout. “Maak keuzes omdat jíj vindt dat ze goed voor jou zijn. Dit begint met bewustzijn en focussen op gelukkig zijn, ongeacht de omstandigheden. Zo word je vanzelf dankbaarder voor wat je hebt. Denk je als je dit leest: doei, dit is niks voor mij? Dat is dan ook helemaal goed. Als je maar trouw blijft aan jezelf en niet leeft naar meningen van anderen.”