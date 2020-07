Minder zuurstof door mondkapje? Onzin, bewijzen artsen

Een mondkapje is voor de meesten van ons even wennen, maar dat je minder goed kunt ademen als je er eentje op hebt, is onzin.

Van mondkapjes is inmiddels min of meer bewezen dat ze beschermen tegen Covid-19 en de kans op verspreiding van het virus verkleinen. Toch zijn er, zeker in Nederland, veel mensen die weigeren er eentje te dragen. Sommigen vinden zelfs dat ze dan minder goed adem kunnen halen en denken minder zuurstof in hun bloed te krijgen.

Op luchthavens is een mondkapje verplicht en in veel landen, zoals Duitsland en straks het Verenigd Koninkrijk moet je er ook eentje op in winkels. Enkele Britse politici, vooral aan de rechterkant van het politieke spectrum, hebben het fabeltje de wereld in geholpen dat je zuurstofniveau daalt als je een mondkapje draagt.

Artsen hebben daar boos op gereageerd. Zelf dragen ze natuurlijk urenlang mondkapjes als ze bijvoorbeeld een operatie uitvoeren. In filmpjes tonen ze dan ook aan dat het zuurstofgehalte in je bloed exact gelijk blijft als je wel of geen mondkapje draagt, zelfs als je een rondje gaat hardlopen of er zes tegelijk op doet. “Een mondkapje maakt geen verschil voor hoeveel zuurstof je binnenkrijgt, Covid-19 wel,” aldus een arts op Twitter.

Voor wie het niet gelooft:

Masks categorically do not reduce oxygen saturation. This is a lie made up as an excuse by those who believe the pandemic is a hoax and that wearing a mask somehow encroaches on their rights. This is not an issue of freedom.

/1 pic.twitter.com/R1rJvWj7aw — Dr Joshua Wolrich (BSc MBBS MRCS) (@drjoshuawolrich) July 9, 2020

So please, wear a mask if you are worried about spreading COVID but do not worry about not getting enough oxygen. Even with lung disease, asthma, COPD, a paper mask will not make a difference to how much oxygen you inhale. COVID will. The end 😌 — Dr Nick Crombie (@DrNickCrombie) July 13, 2020

Getting asked



“Does wearing a face mask lower your oxygen levels” repeatedly by patients today!



Based on what they are reading on social media



*Face coverings / masks don’t reduce your oxygen levels!*



I managed to get six face masks on + it had no effect on my oxygen levels! pic.twitter.com/qNKYa8pejx — Maitiu O Tuathail (@DrZeroCraic) July 14, 2020