Kans op dementie neemt sterk af

Positief nieuws: Steeds minder mensen worden dement. De afgelopen tien jaar daalde de kans op dementie met 13 procent.

Dat wil zeggen dat de 70-jarige van nu 13 procent minder kans heeft om binnen 5 jaar dement te worden dan wie 10 jaar geleden 70 werd. Ook in de twee decennia daarvoor nam het risico op de hersenaandoening met ongeveer hetzelfde percentage af. Dat blijkt uit een analyse van zeven grote bevolkingsonderzoeken in de VS en Europa, waar ook het Erasmus MC aan meewerkte, schrijft de Volkskrant.

Een van de verklaringen voor de scherpe daling is dat we gezonder zijn gaan leven. We roken en drinken minder en bewegen meer vergeleken met tien jaar geleden. Wat daarnaast meespeelt is dat hart- en vaatziekten beter te behandelen zijn.

Op dit moment hebben ruim 280.000 Nederlanders dementie. 70 procent van hen heeft Alzheimer. Mensen leven gemiddeld nog acht jaar met de ziekte. Het is na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak.