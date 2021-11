Studie: bijna de helft van de ic-verpleegkundigen kampt met angst en depressie

De coronapandemie heeft een enorme impact gehad op ic-verpleegkundigen. Vier op de tien heeft last van angsten en depressies. Dat blijkt uit een studie van het Rotterdamse Erasmus MC en de Radboudumc in Nijmegen.

De onderzoekers melden dat de helft van de 600 ondervraagde verpleegkundigen zo moe is dat ze dreigen uit te vallen. "Een op de vier ic-verpleegkundigen heeft sinds de Covid-19-pandemie een periode niet kunnen werken, vooral vanwege fysieke of mentale klachten. Een kwart van hen is nu nog steeds niet volledig aan het werk", klinkt het.

Een derde van de ic-verpleegkundigen overweegt te stoppen. Verpleegkundigen hebben behoefte aan flexibelere roosters, medezeggenschap over de inhaalzorg en vaste teams. Ook willen ze meer verpleegkundigen op de werkvloer om de werkdruk te verlagen.

Ze ervaren wel veel steun uit hun directe omgeving, maar niet meer vanuit de bevolking. "De ervaren steun van de Nederlandse samenleving is drastisch verminderd", aldus de universiteiten.