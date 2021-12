Ouderen krijgen toch later booster dan jongeren: ‘Ik ben eerder dan mijn vader’

Het is bizar maar waar: Op dit moment krijgen jongeren al een booster, terwijl 60-plussers nog tot begin januari moeten wachten.

De meeste 60-plussers maakten een paar weken geleden een afspraak. Hen was beloofd dat ze die konden vervroegen nu het prikken is opgeschaald. Ze zouden daarover een sms ontvangen. Veel mensen hebben helemaal geen bericht gekregen en als ze dan vervolgens naar de GGD belden kregen ze te horen dat er geen plaats was op een eerder moment.

"Dat sms'je is naar 45.000 mensen verstuurd en 20.000 van hen hebben de afspraak ook daadwerkelijk vervroegd", laat de GGD GHOR weten aan RTL Nieuws. "Als mensen de sms niet hebben ontvangen dan vragen we hen om te komen naar de afspraak die al staat."

Het gevolg is wel dat jongeren dus eerder aan de beurt zijn dan sommige ouderen. "Ik heb vanmorgen het bericht gekregen dat ik de afspraak mocht maken. Een halfuur later had ik een afspraak voor aanstaande donderdag", vertelt de 40-jarige Ymke Spijkers. "Mijn vader heeft drie weken geleden een afspraak gemaakt voor 6 januari en kan deze nu niet aanpassen. Hij is 70. Ik vind het bizar."