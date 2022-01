Studie: Sneltests bij kinderen scoren ver onder de maat

Het testen van kinderen met een sneltest is onvoldoende effectief, blijkt uit een nieuwe studie. De test haalt lang niet alle coronabesmettingen eruit, schrijft de Volkskrant.

Om als effectief bestempeld te worden moet een sneltest volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 80 procent van de coronagevallen oppikken. De huidige sneltests, zoals die bij kinderen worden uitgevoerd, komen slechts 64 procent van de besmettingen op het spoor.

Dat blijkt een overzichtsstudie van zeventien eerdere onderzoeken, in vakblad BMJ Evidence-Based Medicine. Volgens de Duitse en Britse onderzoekers ‘kan dit van invloed zijn op de brede toepassing van testprogramma’s’ in het onderwijs. Heeft een kind geen symptomen dan halen de tests slechts de helft van de besmettingen eruit, met symptomen is dat 70 procent.

Dit is ook nog enkel wanneer de test wordt afgenomen door een professional, bijvoorbeeld een verpleegkundige op school. De kans is groot dat de cijfers nog lager uitpakken wanneer ouders het bij hun kind doen of kinderen bij zichzelf.

Bij volwassenen is al langer bekend dat de tests veel minder gevallen opsporen dan de fabrikant beweert. De sneltest van Roche mist tot wel driekwart van de besmettingen bij mensen zonder klachten, ontdekte de onderzoeksgroep van Moons vorige maand.