Mensen met apenpokken vertellen hun vreselijke ervaringen. RIVM: ‘meestal milde klachten’

Je wilt liever geen apenpokken oplopen. De symptomen kunnen heel pittig zijn. Er komen steeds meer verslagen naar buiten van ervaringsdeskundigen. Maar het RIVM loopt (weer) achter de feiten aan en houdt het erop dat 'de ziekte bij mensen meestal mild verloopt'.

Een paar quotes van mensen die vertellen over hun ervaringen met de apenpokken:

“Het voelt alsof ik scheermesjes aan het doorslikken ben.”

“Het voelt alsof iemand me van binnen aan het prikken is met een hete vork.”

“Verschrikkelijk. Ik werd helemaal gek van de jeuk en de pijn.”

Molecular Life Sciences-wetenschapper en ondernemer Yorick Bleijenberg probeert het RIVM te bewegen om hun informatie over de ziekte aan te passen. Er zijn wereldwijd duizenden gevallen van apenpokken en de uitbraak is nog altijd niet onder controle.

Mensen met MPXV:

Het @rivm:

"De ziekte verloopt bij mensen meestal mild." pic.twitter.com/pYU7K7m0G3 — Yorick Bleijenberg (@YorickB) July 10, 2022

Het virus gaat vooral rond in de actieve gayscene. Zo'n 32.000 mannen krijgen van het RIVM een uitnodiging voor een preventieve vaccinatie. Dit zijn mannen die bij een soa-poli bekend zijn en slikkers van een preventief hiv-medicijn (Prep).

In New York kan iedereen die bang is om apenpokken op te lopen gratis een vaccin halen. Dat is tot nog toe niet mogelijk in Nederland.

Een zieke uit New York legt gedetailleerd en grafisch uit wat de apenpokken met hem hebben gedaan en wat zijn ervaringen zijn met de zorgverlening: