WHO: dodental apenpokken gaat verder oplopen

Er beginnen mensen dood te gaan aan apenpokken. Minstens 2 in Spanje en vijf in Afrika, een in Brazilië. En het zal daarbij niet blijven denkt de WHO.

De organisatie benadrukt dat dood en ernstige complicaties zeldzaam blijven.

De eerste vijf doden werden gemeld in Afrika, waar de ziekte endemisch is en in 1970 voor het eerst bij mensen werd vastgesteld.

‘Gezien de voortdurende verspreiding van de apenpokken in Europa, verwachten we meer doden’, zei Catherine Smallwood van WHO Europa. ‘Het doel moet zijn de overdracht van het virus in Europa snel te onderbreken en deze epidemie een halt toe te roepen’. Smallwood benadrukte dat de ziekte in de meeste gevallen van zelfgezend is en geen behandeling vereist.