4 simpele manieren om alles beter te onthouden

De hoeveelheid dingen die we moeten onthouden is enorm en lijkt alleen maar groter te worden. Je bent vast niet de enige die te vaak een wachtwoord of een naam vergeet.

Dit zijn de trucs om veel meer te kunnen onthouden:

1. Maak een plaatje in je hoofd - Ons ruimtelijk geheugen is veel sterker dan ons geheugen voor woorden of objecten. Maak hier gebruik van door bijvoorbeeld je boodschappenlijst te visualiseren. Bedenk een reus die op de bank appels ligt te eten of maak een mentaal plaatje van je vriend in een bad met melk. Zo vergeet je in ieder geval de appels en de melk niet.

2. Bedenk een scène - Onze hersenen bergen een visuele herinnering op als een soort foto. In je hoofd zitten bijvoorbeeld duizenden foto's van plekken waar je je sleutels hebt neergelegd. Omdat het er zo veel zijn, gaan ze door elkaar. Hou ze uit elkaar door de 'scène' rondom de foto specifieker te maken. Liggen ze op hout of steen en is dat blauw of rood of bruin? Ligt er iets in de buurt? Hoe specifieker, hoe beter je je de plek zult herinneren.

3. Maak een ezelsbruggetje - Na de invoering van de euro kenden we allemaal het ezelsbruggetje DING FLOP BIPS om te onthouden waar je de euro kon gebruiken. Je kunt zo'n trucje op alles toepassen, vooral als je een bepaalde volgorde moet onthouden.

4. Maak de herinnering persoonlijk - Onthouden dat iemand Bakker is moeilijker dan onthouden dat iemand bakker. Dat komt omdat de naam Bakker ons niet zoveel zegt, terwijl je bij een bakker al snel een associatie krijgt met een vers knapperig brood. Ontmoet je veel mensen en moet je hun namen onthouden, maak dan steeds een associatie die blijft hangen. Denk bijvoorbeeld aan een fles antivries bij het ontmoeten van meneer de Vries en aan die mooie molen vlakbij je ouderlijk huis bij mevrouw Molenaar.

Bron(nen): Business Insider