Kat overleden en een rekening van 5000 euro: Dierenartsen kunnen vragen wat ze willen

De kosten van een bezoekje aan de dierenarts zijn de afgelopen tijd de pan uit gerezen. De tarieven voor medische zorg voor dieren zijn niet gereguleerd, waardoor dierenartsen kunnen vragen wat ze willen. “Ik was zo overstuur dat ik geen afscheid van Simba heb genomen.”

Veel dierenartspraktijken worden opgekocht door buitenlandse ketens, en die drijven de prijs enorm op. Voor spoedhulp in de avond en in het weekend vragen ze gerust het viervoudige. Hierdoor worden mensen die emotioneel zijn door hun zieke of gewonde huisdier enorm op kosten gejaagd.

Neem Fadoua (34) uit Amsterdam; haar 14 maanden oude katertje Simba viel van drie hoog van het balkon en kwam lelijk terecht. Ze bracht hem naar een medisch centrum in Amsterdam-West, dat onderdeel is van een buitenlandse keten. Ze vertelden dat de operatie 2500 euro zou kosten. “Dat is heel veel geld voor mij, maar ik wilde het toch een kans geven. En ik kon in termijnen betalen, zeiden ze”, vertelt Fadoua aan Het Parool.

Arts geeft tip om Gofundme beginnen

Ze krijgt de volgende ochtend telefoon van de kliniek. De operatie was geslaagd, maar er waren complicaties en Simba was overleden. Fadoua kreeg een factuur van 7000 euro. “Ik zei, ik verdien 1300 euro per maand met schoonmaakwerk, hoe moet ik mijn huur dan betalen? Maar de dokter zei: ‘We kunnen niets anders voor u doen.’ Hij adviseerde me een Gofundme te beginnen.”

Ze kreeg uiteindelijk nog 2000 euro korting en mocht de 5000 euro in termijnen betalen. In alle consternatie tekende ze. “Ik was heel verdrietig, mijn kat ligt dood op een tafel, en zij hebben geen tijd voor de persoon en praten alleen maar over de rekening en een handtekening die ik moet zetten. Ik kon gewoon niet logisch nadenken”, aldus Fadoua.

Onderzoek naar prijsontwikkeling

Dit is slechts één van de vele schrijnende verhalen. Grote, vaak buitenlandse partijen nemen kleine dierenpraktijken over en vragen woekerprijzen aan mensen die in de stress zitten om hun geliefde huisdier. De Partij voor de Dieren pleit voor regulatie van diergeneeskunde, zoals in alle medische zorg bij mensen het geval is. Naar aanleiding van kamervragen start binnenkort een onderzoek naar de prijsontwikkeling van dierenartsen.