De obesitas-hoofdsteden van de wereld

meer dan 1 miljard mensen in 2022 als zwaarlijvig werden geclassificeerd. De onderzoekers baseerden hun bevindingen op de gewichts- en lengtemetingen van meer dan 220 miljoen mensen uit ongeveer 190 landen. Ze ontdekten dat obesitas onder volwassenen sinds 1990 is verdubbeld en onder kinderen en jongeren is verviervoudigd. Dekaart hierondervan The Economist laat zien welke landen de hoogste percentages hebben. Het is nietzo lang geleden dat meer mensen ter wereld te weinig aten dan te veel. Nu is de weegschaal gekanteld, schrijft The Economist . Uit een studie die op 29 februari werd gepubliceerd in het medisch tijdschrift Lancet, blijkt dat

Bron: The Economist

In dit onderzoek wordt een BMI boven de 30 als zwaarlijvig beschouwd. Studies hebben aangetoond dat de meeste mensen met een BMI boven de 30 aanzienlijk meer kans hebben op aandoeningen zoals diabetes dan mensen met een BMI van 23. Een hogere BMI verhoogt ook het risico op meer dan een dozijn soorten kanker. Op deze en andere manieren zou obesitas jaarlijks aan ongeveer 4 miljoen mensen het leven kosten.

Nederland staat relatief laag op de ranglijst: in 149 landen zijn de mensen gemiddeld dikker

Bron: NCD

De analyse toont hogere obesitascijfers in landen met lage en middeninkomens dan in veel landen met hoge inkomens. Meer dan 60% van de volwassenen in Polynesië en Micronesië heeft obesitas in 2022 - het hoogste percentage ter wereld.

Turkije was de zwaarlijvigheidshoofdstad van Europa voor vrouwen, met een percentage van 43%. Voor mannen was dat Roemenië, met 38%. Franse vrouwen en mannen waren het slankst in de regio - slechts 10% werd als zwaarlijvig beschouwd. De percentages waren vier keer zo hoog in Amerika, waar 44% van de vrouwen en 42% van de mannen een BMI boven de 30 had.

De wereldwijde obesitascijfers zijn nu aanzienlijk hoger dan het percentage volwassenen met ondergewicht (een BMI onder de 18,5). Het aantal kinderen en adolescenten neemt ook toe. Uit het onderzoek bleek dat het aantal zwaarlijvige kinderen groter was dan het aantal kinderen met ondergewicht in tweederde van de onderzochte landen. In rijke landen is obesitas bij kinderen geconcentreerd in arme gezinnen. Maar in arme landen is het een probleem van de middenklasse, dus naarmate het gemiddelde inkomen stijgt, krijgen meer kinderen overgewicht. Veel arme landen hebben nu te maken met een “dubbele epidemie” van ondervoeding en obesitas.