Alarmerende stijging aantal darmkankergevallen komt door dit eetpatroon

Het aantal mensen onder de 50 jaar dat darmkanker krijgt, is de afgelopen decennia in alarmerend tempo toegenomen. Twee nieuwe studies van de Australische Flinders University wijzen uit dat deze snelle stijging mogelijk komt doordat we ongezonder zijn gaan eten.

"We hebben veel directe verbanden vastgesteld tussen slechte voedingskeuzes en darmkanker", legt voedingsepidemioloog Yohannes Melaku uit. "Ongezonde voedingspatronen, gekenmerkt door een grote consumptie van rood en bewerkt vlees, fastfood, geraffineerde granen, alcohol en suikerrijke dranken, hebben een zorgwekkende relatie met een verhoogd risico op gastro-intestinale kanker."

Deze kanker, die verantwoordelijk is voor een op de drie sterfgevallen door kanker wereldwijd, kan zich vrijwel overal in het spijsverteringsstelsel voordoen, van de keel tot de maag, alvleesklier, darmen, endeldarm en anus.

Epidemioloog Zegeye Abebe en collega's hebben onderzoek naar voedingspatronen en deze vormen van kanker beoordeeld en 28 geschikte studies geïdentificeerd voor verdere analyse. Hoewel er enkele tegenstrijdigheden waren tussen individuele onderzoeken, suggereerden de studies gezamenlijk dat gezonde voedingspatronen over het algemeen het risico op kanker verminderen.

Vezels en goede vetten

Een ander team analyseerde gegevens van 97.561 mensen en ontdekte dat mensen die veel vezels eten en onverzadigde vetten minder kans hadden op darmkanker. Darmkanker zal naar verwachting in 2040 wereldwijd 1,6 miljoen mensen doden.

"Met het groeiende aantal diagnoses van spijsverteringskankers, zoals darmkanker, wereldwijd en steeds vaker bij mensen jonger dan 50 jaar, is het tijd voor actie om de spijsverteringsgezondheid te beschermen", zegt Melaku.

Hoe? Door meer voeding met antioxidanten te eten, zoals bessen, bladgroenten, fruit, groenten, amandelen, walnoten, lijnzaad, kurkuma, gember, knoflook, citrusvruchten, vette vis en kleurrijke groenten. Die werken namelijk ontstekingsremmend. Daarentegen zijn rood vlees, suikerrijke dranken en geraffineerde koolhydraten – zoals die in witbrood – ontstekingsbevorderend. Ze kunnen ook de insulineresistentie verhogen, wat eveneens de kans op darmkanker vergroot.

De bevindingen ondersteunen wereldwijde richtlijnen voor gezonde voeding en sluiten aan bij ander onderzoek dat aantoont dat diëten rijk aan junkfood en rood vlees schadelijk zijn voor onze gezondheid.