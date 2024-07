De Tour is in de ban van Corona. Hoe bang moeten wij zijn?

In de Tour de France is iedereen weer doodsbang voor corona. Er raken renners besmet die naar huis moeten en mondkapjes zijn weer overal.

Hoe is dat in Nederland. Rukt corona weer op? Het beeld is gemengd

De COVID-19-pandemie blijft in 2024 een dynamisch fenomeen in Nederland, met wisselende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Volgens recente gegevens van het RIVM was er in het voorjaar een stijging in het aantal besmettingen, gevolgd door een lichte toename in de zomer, hoewel de sterke stijging van de afgelopen weken lijkt af te nemen.

Voorjaarsstijging COVID-19

Halverwege april 2024 begon een duidelijke stijging in COVID-19-besmettingen, die aanhield tot juni. Het rioolwateronderzoek toonde een scherpe toename van 78% in virusdeeltjes in week 24 (10-16 juni) ten opzichte van de week ervoor. Hoewel het percentage positieve tests via Infectieradar onder 1% bleef, werd een opwaartse trend waargenomen. Laboratoriummeldingen van SARS-CoV-2-gevallen namen in dezelfde periode geleidelijk toe, wat de voorjaarsstijging bevestigde.

Ziekenhuisopnames 2024

In de eerste vijf maanden van 2024 werden dagelijks gemiddeld 18 mensen met COVID-19 opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen, wat neerkomt op ongeveer 2.700 opnames in deze periode. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) stopte echter op 1 juni 2024 met het publiceren van data over ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2.Hierdoor zijn de meest recente cijfers over ziekenhuisopnames beperkt tot eind mei 2024.

Zomerontwikkeling COVID-19

In de zomer van 2024 werd een lichte toename van COVID-19-besmettingen waargenomen in Nederland. Het rioolwateronderzoek toonde een stijging van 20% in virusdeeltjes in week 27 (1-7 juli) ten opzichte van de voorgaande week. Hoewel de circulatie van het coronavirus nog steeds aanwezig was, leek de sterke stijging van de voorgaande weken af te nemen. Het percentage deelnemers dat positief testte via Infectieradar daalde naar 1,1%, terwijl het aantal laboratoriummeldingen van SARS-CoV-2 ook afnam.

Besmettingscijfers en trends

De meest recente cijfers tonen een gemengd beeld van de COVID-19-situatie in Nederland. Het rioolwateronderzoek laat een stijging van 20% zien in virusdeeltjes in week 27, terwijl het percentage positieve tests via Infectieradar daalde naar 1,1%.Laboratoriummeldingen van SARS-CoV-2 namen af, wat suggereert dat de sterke toename van besmettingen uit eerdere weken mogelijk stabiliseert. Deze trends worden nauwlettend gevolgd via het COVID-19 dashboard, dat landelijke, regionale en lokale gegevens biedt voor het identificeren van nieuwe uitbraken.