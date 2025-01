Deze veelvoorkomende aandoening verdubbelt mogelijk het risico op erectieproblemen

Mannen met prikkelbare darm syndroom (PDS) lopen meer dan twee keer zoveel kans op erectieproblemen, zo blijkt uit een studie onder 133 studenten. De Peruaanse studie toont een mogelijke link aan tussen de twee aandoeningen, al is er meer onderzoek nodig om dit verband beter te begrijpen.

Het is volkomen normaal dat een penis af en toe een ‘off day’ heeft, vooral naarmate we ouder worden. Maar wanneer een man voortdurend geen erectie kan krijgen of behouden, dan is dat een serieus probleem. Naar schatting hebben 5 procent van de mannen van 20 tot 40 jaar en 14 procent van de mannen van 40 tot 70 jaar in Nederland erectieproblemen. De oorzaken lopen uiteen van psychische stress tot fysieke verwondingen of ziektes.

PDS

Hoofdonderzoeker Mario Valladares-Garrido en zijn collega’s van de César Vallejo Universidad lijken nu op een nieuwe risicofactor te zijn gestuit: prikkelbare darm syndroom. Het team ondervroeg mannelijke studenten van 19 tot 24 jaar in de Peruaanse hoofdstad Lima over hun darmgezondheid en seksuele welzijn.

"Wij hebben ontdekt dat medische studenten met prikkelbare darm syndroom vaker lijden aan erectiestoornissen", schrijven de onderzoekers in hun paper.

PDS is een veelvoorkomende aandoening die ruim 10 procent van de Nederlandse bevolking treft en gepaard gaat met symptomen als buikpijn, krampen, een opgeblazen gevoel, obstipatie en diarree. Net als erectiestoornissen kan PDS door uiteenlopende factoren worden veroorzaakt, zoals infecties en mentale stress.

Een gedeelde oorzaak?

Aangezien beide aandoeningen vergelijkbare triggers hebben, zoals stress, is het logisch dat er een verband is. Het zou kunnen dat een gedeelde risicofactor, zoals stress, een rechtstreekse invloed heeft op beide aandoeningen.

Een andere mogelijkheid is een indirecte connectie: een slechte darmgezondheid kan bijvoorbeeld de hormoonproductie verstoren, wat op zijn beurt erectieproblemen veroorzaakt.

Interessant genoeg is er ook al eerder een link gelegd tussen erectiestoornissen en inflammatoire darmziekten, een andere spijsverteringsaandoening. Zowel PDS als inflammatoire darmziekten veroorzaken chronische ontstekingen, die kunnen leiden tot problemen met de bloedvaten, wat erectiestoornissen tot gevolg kan hebben.

Holistische aanpak

Meer onderzoek is nodig om het verband te bevestigen en de onderliggende mechanismen te ontrafelen. Als de link tussen PDS en erectiestoornissen wordt bevestigd, kan dit gevolgen hebben voor de manier waarop beide aandoeningen worden behandeld.

"De significante relatie tussen prikkelbare darm syndroom en erectiestoornissen onderstreept de noodzaak om deze problemen holistisch aan te pakken, met oog voor zowel fysieke als psychologische factoren", adviseren Valladares-Garrido en zijn collega’s.

Bron: Science Alert