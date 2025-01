Faber verwacht met nieuwe staf betere samenwerking met Kamer

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber hoopt soepeler te kunnen samenwerken met onder meer de Tweede Kamer nu ze nieuwe medewerkers heeft. Ze zat maandenlang zonder verbindingspersoon en woordvoerders. Kamerleden, gemeenten en uitvoeringsorganisaties klaagden dat het contact met Faber moeizaam verliep.

Faber verwacht "zeker een positief effect" nu ze wordt bijgestaan door een politiek assistent en twee nieuwe woordvoerders. Ze houdt vol dat ze "er altijd voor open" stond als iemand haar had willen benaderen. Maar "het is natuurlijk wel zo, op het moment dat je een politieke assistent hebt, dat het makkelijker is", erkent ze. "Omdat de politieke assistent natuurlijk ook zelf meer contact zal gaan zoeken."

De PVV-minister moest het van meet af aan stellen zonder politiek assistent, de rechterhand die de contacten met de Tweede Kamer onderhoudt en ervoor zorgt dat een bewindspersoon daar ook wat gedaan krijgt. Ze had wel zo'n assistent aangesteld, maar die kreeg geen toegang tot het ministerie en de vertrouwelijke informatie daar. Daarvoor is toestemming van de veiligheidsdiensten nodig. Ook Fabers woordvoerders haakten na de zomer een voor een af.