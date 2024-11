Fluoridevrije tandpasta kost patiënte haar kroon: 'weigering tandarts is totale waanzin'

Een routinecontrole bij de tandarts veranderde voor Lydia* in een ongemakkelijke confrontatie over het gebruik van fluoride. Nadat ze eerlijk bekende dat ze tandpasta zonder fluoride gebruikt, schrapte de tandarts de geplande behandeling voor een kroon direct uit zijn agenda. Maar mag dat eigenlijk zomaar?

*Lydia is een fictieve naam, omdat de Radar-bron liever anoniem blijft.

Een nieuwe routine zonder fluoride

Lydia poetst sinds anderhalf jaar met fluoridevrije tandpasta. Dit dankzij het goedbedoelde advies van haar schoonzus, die schijnbaar in een fabeltjesfuik is getrapt. Toen de tandarts Lydia vroeg naar haar poetsgewoonten, biechtte ze het eerlijk op. Dit viel niet goed bij de zorgverlener: de afspraak voor haar kroon werd prompt geannuleerd.

“De afspraak die ik had staan om een kroon te plaatsen, ging ineens niet door. Omdat ik poetste met tandpasta zonder fluoride,” vertelt Lydia aan Radar.

Waarom tandartsen zweren bij fluoride

Volgens Dagmar Else Slot, hoogleraar Preventie in de Mondzorg aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), is poetsen zonder fluoride zeer onverstandig. “Fluoride zorgt ervoor dat je tanden en kiezen goed sterk blijven en je niet zo bevattelijk bent voor tandbederf, oftewel voor gaatjes” stelt de wetenschapper.

Toch is het gebruik van fluoridevrije tandpasta een persoonlijke keuze. Heeft de tandarts daar dan überhaupt iets over te zeggen?

De kroon op het conflict

Tijdens een gesprek van een half uur legde de tandarts Lydia uit waarom hij de behandeling niet wilde voortzetten. De reden? Het risico op infecties. Onder een kroon kunnen voedselresten en bacteriën zich ophopen, en zonder fluoride zou dat probleem volgens de tandarts alleen maar groter worden. Lydia voelde zich onder druk gezet: “Ik ben uiteindelijk toch teruggegaan naar de fluoride tandpasta, omdat ik bang was dat ik anders niets meer kon doen. Het is dat ik er niet zo principieel in sta, maar het voelt niet goed om onder druk gezet te worden. Ik kan ook niet zomaar naar een andere tandarts overstappen.”

Kan een tandarts behandeling weigeren?

Volgens tandarts Dyo Ottens is de beslissing van Lydia's tandarts belachelijk. “Het is totale waanzin dat een behandeling wordt geweigerd omdat er niet met fluoride wordt gepoetst. We gaan ook niet iemand wegsturen omdat diegene niet poetst. We mogen patiënten niet weigeren als zij naar ons komen voor een behandeling. Je kunt ze wel overtuigen om beter te poetsen, maar je kunt niet zeggen dat je ze niet gaat behandelen.”

Fluoridegebruik, of het gebrek daaraan, zou dus geen reden mogen zijn om een kroon te weigeren.

Fluoride en leeftijd

Hoewel fluoride cruciaal is voor het versterken van tanden, is het belang ervan wel minder bij volwassenen. “Fluoride is vooral belangrijk bij kinderen, omdat het glazuur dan nog niet volledig ontwikkeld is”, legt Ottens uit. “Bij volwassenen is fluoride minder effectief, omdat tanden al zijn uitgegroeid.”