Regering Maleisië moet 'homo-horloges' teruggeven aan Swatch

KUALA LUMPUR (ANP/RTR) - Een Maleisische rechtbank heeft de regering bevolen regenboogkleurige horloges van Swatch terug te geven aan de Zwitserse onderneming. Ze waren vorig jaar in beslag genomen. Het ging om 172 exemplaren uit de Pride-collectie voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en queers (lhbtq).

Homoseksualiteit is illegaal in het door moslims gedomineerde Zuidoost-Aziatische land. Volgens de overheid kunnen lhbtq-producten de moraal en het algemeen belang schaden.

Een rechtbank stelde dat de overheid geen bevel had om de uurwerken in beslag te nemen en dat er pas later een wet werd aangenomen die de verkoop ervan verbood. Daardoor was de inbeslagname onwettig, meldt de Britse omroep BBC. De Swatch Group kreeg daarmee gelijk.