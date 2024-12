Hoe je van nachtuil naar vroege vogel verandert

Een nachtmens is slimmer dan een ochtendmens. Ook doet de mannelijke nachtuil het gemiddeld beter bij de vrouwen. Een ochtendmens is echter weer pro-actiever en gelukkiger dan de nachtuil. Zowel een nachtmens als een ochtendmens zijn heeft dus zijn voordelen.

Als het om werk gaat kun je echter beter een ochtendmens zijn. Veel werkafspraken zijn immers 's ochtends en de ochtendmens is tijdens deze afspraken dus scherper. Hoe verander je nu van een nachtuil in een vroege vogel?

Een van de redenen dat nachtuilen moeite hebben met opstaan is dat hun brein al moe wordt bij de gedachte aan alle taken die de persoon die dag moet uitvoeren. Het maken van een lijstje van alle dingen waar je naar uitkijkt op een dag of waar je gelukkig van wordt zou kunnen helpen om op tijd op te staan.

